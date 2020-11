Sitzung : Forstwirtschaft und Haushalt

Salmtal In der nächsten Sitzung des Gemeinderates Salmtal am Mittwoch, 25. November, um 18 Uhr in der Bürgerhalle geht es neben dem Forstwirtschaftsplan 2021 auch um Haushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 2021. Ein weiteres Thema ist der Erlass einer Benutzungsordnung und von Benutzungsgebühren für die gemeindlichen Immobilien der Ortsgemeinde.

