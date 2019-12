Kommunalpolitik : Forstwirtschaft und Haushaltsplan

Dierscheid In der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus geht es nach der Einwohnerfragestunde zunächst um den Forstwirtschaftsplan 2020 und die Haushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 2020. Weitere Themen werden der Erlass einer Benutzungsordnung für das Gemeindehaus „Alte Schule“ und die Schutzhütte sowie die Interessensbekundung zur Teilnahme an dem Projekt „Digitale Dörfer“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich sein.