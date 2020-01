Kommunalpolitik : Forstwirtschaft und Wettbewerb

Ürzig In der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 28. Januar, um 18 Uhr im Gästehaus Derkum geht es neben der Beratung und Beschlussfassung des Forstwirtschaftsplanes 2020 auch um die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ und den Bauantrag für ein Wohnhaus.