Forstwirtschaft : Ein neues Kraftpaket für den Wald

Bergweiler Der Forstzweckverband Bergweiler hat 300 000 Euro in einen neuen Traktor investiert. 2000 Hektar Wald umfasst das Revier, zu dem fünf Gemeinden zählen.

Der 1,5 Festmeter große Kiefer-Baumstamm, der am Waldrand von Bergweiler liegt, ist für den Kran am neuen Schlepper des Forstzweckverbands kein Problem, denn er kann bis zu fünf Festmeter Holz, das sind etwa drei Tonnen schwere Bäume, problemlos aus dem Wald ziehen. Das muss er auch, denn er ist jeden Tag im Einsatz.

Alle drei Forstarbeiter können die 200 PS starke Maschine, die über die neueste Abgastechnik und zwei Turbolader verfügt, fahren. Hauptsächlich bedient Klaus Petri das Gerät. Er sagt: „Besonders gut ist der automatische Seilauszug, der die tägliche Arbeit sehr erleichtert. Zudem ist dieser Schlepper stärker als sein Vorgänger.“ Die Arbeit wird durch eine Fernsteuerung enorm erleichtert. Der Fahrer kann ohne auf der Maschine zu sitzen fahren. Dadurch spart man häufiges Auf- und Absteigen vom Traktor. Für Wanderer oder andere Vorbeikommende kann das schon mal befremdlich wirken, wenn eine so imposante Maschine wie ein ferngesteuertes Spielzeugauto mit Fernbedienung gefahren wird. Für Klaus Petri ist das aber nichts Besonderes mehr und Bedenken, dass er die Kontrolle darüber verlieren könnte oder der Traktor ihn überfahren könnte, hat er nicht. „Er hält sofort an, wenn die Sensoren merken, dass jemand in der Nähe ist“, sagt er überzeugt.