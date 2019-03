Für die große Fortbildung im neuen Nationalparktor Erbeskopf am Mittwoch, 10. April, sind noch wenige Plätze frei. Wer Interesse hat daran teilzunehmen, wird gebeten, sich schnell anmelden. Die Fortbildungen im Nationalpark richten sich an Pädagogen aus dem Bereich Kita, Schule und außerschulische Lernorte.

Aber auch Personen mit Interesse an der Bildungsarbeit des Nationalparks sollen sich angesprochen fühlen. Die Fortbildung bezieht die neue Ausstellung am Nationalparktor Erbeskopf aktiv mit ein. Die Workshops bieten die Möglichkeit, nationalparktypische Themen in die eigene Einrichtung zu übertragen. Im Fokus stehen Moore, Böden, Köhler und Eisenverhüttung sowie der künstlerische und inspirative Umgang mit der Natur.

Ansprechpartner beim Nationalparkamt ist Sebastian Schacht, Telefon 06782/8780204, E-Mail sebastian.schacht@nlphh.de. Weitere Infos und ein Anmeldeformular sind im Bereich Fortbildung auf der Webseite www.nlphh.de/schule-kita zu finden.