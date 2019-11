Vortrag : Fortbildung für Angehörige von Menschen mit Demenz

Bernkastel-Kues (red) Eine Fortbildung für Angehörige von Menschen mit Demenz wird am Dienstag, 26. November, von 9.30 bis 16.30 Uhr im Cusanus Krankenhaus in Bernkastel-Kues angeboten. Informationen zu dem Krankheitsbild und daraus resultierenden Verhaltensweisen, Tipps für eine gelingende Kommunikation und zum Aufbau einer positiven Alltagsstruktur im häuslichen Umfeld, werden in der Tagesfortbildung des Arbeitskreises „Demenz“ der Regionalen Pflegekonferenz im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle/Schwerpunkt Demenz des Caritasverbandes Mosel-Eifel-Hunsrück vermittelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken