Bildung : Fortbildungen für Erzieher

Wittlich (red) Das Dekanat Wittlichveranstaltet im März mehrere Seminare im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften und Fortbildungsangeboten für Erzieher und Interessierte. Los geht es am Mittwoch, 4. März, von 14.30 Uhr bis 17 Uhr mit dem Thema „Handwerkwerzeug für kreative Arbeit im U3-Bereich“ in der Kindertagesstätte Greimerath.

Anmeldung bei Lydia Duckert unter Telefon 06574/292. Am Donnerstag, 12. März, geht es um das Thema „Vegetarisch lecker-einfach gekocht“ in der Kindertagesstätte Alftalstrolche in Bausendorf. Anmeldung bei Beatric Kimnach unter Telefon 06532/4772. Der Mittwoch, 18. März, steht im Zeichen der „Hospitation an der Liesertalschule“ Anmeldung in der Kindertagesstätte Kinheim unter Telefon 06532/4201. Die letzte Fortbildung im Monat März findet am Dienstag, 31. März, von 14 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Sie hat das Thema „Bevor der Job krank macht“. Anmeldung bei Brigitte Reinert unter Telefon 06571/8577.