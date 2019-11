Fortbildung : Fortbildungen für Jäger

Bernkastel-Wittlich ( Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich bietet für Freitag, 8. November, zwei Fortbildungen für Jäger an. Von 17.30 bis 19 Uhr geht es um das Thema „Der Jäger als Beauftragter – Selbstständige Entnahme von Trichinenproben“.

Es werden Rechtsgrundlagen, Grundlagen des Trichinenvorkommens und der Probenentnahme vorgestellt. In der zweiten Fortbildung von 19 bis 20.30 Uhr geht es um das Thema „Der Jäger als Lebensmittelunternehmer – Wildbrethygiene“. In der Schulung werden die Grundlagen des Lebensmittelhygienerechtes für die Weiterverarbeitung von Wildbret vermittelt. Die Fortbildungen sind kostenpflichtig. Der Beitrag je Fortbildungsveranstaltung beträgt 25 Euro pro Teilnehmer. Eine verbindliche Anmeldung ist bis Mittwoch, 6. November, per E-Mail an Veterinaeramt@bernkastel-wittlich.de, unter Angabe der gewählten Fortbildung möglich.