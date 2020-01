Energiepolitik : In Belginum steht für einen Tag die Brennstoffzelle im Fokus

Dieser Zug wird mit einer Brennstoffzelle betrieben. Foto: picture alliance / Arne Dedert/Arne Dedert

Morbach-Wederath (red/iro) „Mobilität im Wandel“ – über dieses Thema diskutieren am Samstag, 18. Januar, 11 Uhr, im Archäologiepark Belginum Prof. Gregor Hoogers vom Umweltcampus Birkenfeld (Hochschule Trier), und der Bundestagsabgeordnete Michael Theurer, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion im Bundestag und zuständig für Energiepolitik.

Veranstalter und Organisator der Veranstaltung ist die Friedrich-Naumann-Stiftung. Umweltfreundliche Energieformen genießen derzeit eine besondere Aufmerksamkeit. Dabei wird in Deutschland derzeit verstärkt auf Elektro-Mobilität gesetzt, obwohl diese laut Pressemitteilung der Stiftung „in ihrer gesamten ökologischen Bilanz nur bedingt besser als die gewöhnlichen Benzin-Motoren abschneidet“. Bislang sprechen aufwendige Herstellung, lange Ladezyklen und kurze Reichweiten gegen eine flächendeckende Nutzung der Technologie. Als alternative Antriebstechnologie könnte die Brennstoffzelle dienen, die bereits heute in Fahrzeugen eingesetzt wird, insbesondere in Bussen und Zügen in China, Japan, USA und Europa. Die Gäste der Friedrich-Naumann-Stiftung werden im Archäologiepark erfahren, welche Ausprägungen der Technologie es gibt, wie ökologisch sie ist, welche Herausforderungen es zu bewältigen gilt und wie die Politik Hilfe­stellung leisten kann. Mit Hoogers als Leiter des Kompetenzzentrums Brennstoffzelle steht bei der Diskussion ein Experte zur Verfügung.

Und warum findet diese Veranstaltung im Archäologiepark an der Hunsrückhöhenstraße bei Wederath statt? Den Ort findet Frank Klein, Programmmanager der Stiftung, passend. Schließlich habe es an der Stelle bereits zu Römerzeiten quasi einen „Autobahnzubringer mit Raststätte“ gegeben, sagt Klein, der auch Vorsitzender der FDP im Kreis Bernkastel-Wittlich ist. Die Mobilität der Römer ist auch ein Thema in diesem Museum. Von Klein stammt übrigens der Vorschlag für den ungewöhnlichen Veranstaltungsort, der bei der Stiftung positiv aufgenommen und umgesetzt wurde.