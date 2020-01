Politik : Bürger-Forum zur Stadtpolitik trifft sich im Casino

Wittlich (red) „Forum Kommunalpolitik Wittlich“ heißt ein Zusammenschluss engagierter Bürger, der sich in Wittlich gegründet hat. Initiator Jörg Krames will in der Gruppe die öffentliche Debatte über kommunalpolitische Themen fördern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken