Politik : Bürgerdialog zur Baumaßnahme

Wittlich (red) Das zweite Treffen des „Forums Kommunalpolitik Wittlich – Bürger im Dialog“ findet am Montag, 3. Februar, ab 19 Uhr im Casino Wittlich statt. Schwerpunktthema ist die Baumaßnahme in der Kirchstraße in Wittlich.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken