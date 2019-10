Fotografie : Wenn Trauer unter die Haut geht

In der Morbacher Gärtnerei Berg sind Fotos von Menschen zu sehen, die ihre Trauer-Tattoos präsentieren. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Morbach Eine Foto-Ausstellung zeigt außergewöhnliche Tattoos in Morbach. Der Hospizverein hat das bundesweit bekannte Projekt in den Hunsrück gebracht.

„Früher hieß es loslassen, heute geht es mehr darum, einem verstorbenen Menschen einen neuen Platz im Leben zu geben,“ erzählt Birgit Steinmetz vom Morbacher Hospizverein. Steinmetz zählt zu den Organisatoren der Foto-Wanderausstellung „Trauertattoo“, die derzeit in der Gärtnerei Berg in Morbach zu sehen ist. Die Bilder, die die Fotografin Stefanie Oeft-Geffahrt aus Halle in den vergangenen Jahren von den unterschiedlichsten Menschen gemacht hat, beweisen diesen Trend offenbar. Viele Menschen, die einen schweren Verlust verarbeiten müssen, entscheiden sich zum Beispiel für ein Tattoo.