Ausstellung : Momente des Lebens im Bild

Michael Frank. Foto: TV/Michael Frank

Brauneberg (red) Die Eröffnung der Foto-Motiv-Ausstellung „#Ich Mensch, Wir Mensch/S/e/I/n“ des Fotografen Michael Frank findet am Freitag, 26. Juli, ab 20 Uhr in der Simultankirche St. Remigius in Brauneberg statt.

Frank zeigt Lebensdarstellungen von Menschen im urbanen Kontext. Sein Motto lautet: „Die Perspektive ermöglicht das Motiv. Die Gelegenheit ermöglicht die Perspektive. Das Leben ermöglicht die Gelegenheit.“ Der Straßenfotograf ist seit über 20 Jahren in der ganzen Welt unterwegs. Er hält interessante, witzige oder einzigartige Momente mit der Kamera fest und dokumentiert Menschen im Alltag auf den Straßen des Lebens. Die Ausstellung ist bis 1. September zu sehen.