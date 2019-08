Ausstellung : Fotografin zeigt Bilder der Eifel

Gabriele Nohn-Steinicke - Eifelnatur. Foto: TV/Gabriele Nohn-Steinicke

Wittlich (red) Die Eröffnung der Foto-Ausstellung „Eifelnatur – Kostbarkeiten einer einmaligen Landschaft“ von Gabriele Nohn-Steinicke findet am Donnerstag, 29. August, ab 19 Uhr im Optik-Geschäft Meyenschein am Marktplatz in Wittlich statt.

