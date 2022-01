Wirtschaft : Fotograf Thewalt fand den richtigen Zeitpunkt für Schließung in Wittlich

Fotograf Helmut Thewalt hat sein Wittlicher Studio aufgegeben. Foto: TV/Helmut Thewalt,Trier

Wittlich/Trier Zum Glück hatte Fotograf Helmut Thewalt schon vor dem Hochwasser im Juli 2021 beschlossen, sein Studio nahe der Lieser in Wittlich aus Altersgründen aufzugeben. Nach der Sanierung der Hochwasserschäden wird in der Immobilie schon bald wieder Leben einziehen.

43 Jahre hat Fotograf Helmut Thewalt in seinem Fotostudio in Wittlich Menschen porträtiert, private Feiern mit der Kamera begleitet sowie im Bereich der Industrie- und Werbefotografie gearbeitet. Im Mai 2021 hatte Thewalt sein 350 Quadratmeter großes Fotostudio, das in der Gerberstraße nur wenige Meter von der Lieser entfernt lag, geschlossen und die Immobilie verkauft. Keinen Tag zu früh, denn nur wenige Wochen später stand das zwischenzeitlich leer geräumte Haus bis zu 90 Zentimeter hoch unter Wasser. Das Juli-Hochwasser traf das Gebäude mit voller Wucht.

„Wenn ich nicht zufällig vorher ausgezogen wäre“, sagt Thewalt, „hätte mich das ruiniert. Da haben wir ganz großes Glück gehabt.“ Nach Verkauf und Räumung im Mai 2021 habe das Juli-Hochwasser bloß das nackte Gebäude erwischt, „was nicht so schlimm war“. Für ihn wäre das ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich geworden, sagt der Fotograf. „Allein ein Kamerasystem schlägt schon mit 50.000 Euro zu Buche. Was da alles an Kameratechnik draufgegangen wäre und dazu Rechner, Festplatten – unvorstellbar. Das Wasser stand 90 Zentimeter hoch im Gebäude.“

Eine bessere Entscheidung, als den Betrieb in der Gerberstraße am Flussufer im Frühjahr 2021 einzustellen, hatte Thewalt, ohne es zu wissen, also gar nicht treffen können. Er sagt: „Die Entscheidung war allein altersbedingt.“

Ans Aufhören denkt Thewalt allerdings immer noch nicht: Im Gegensatz zur Säubrennerstadt hat sich der gebürtige Trierer nämlich noch gar nicht von seinem Beruf verabschiedet. In seiner Filiale in Trier fotografiert der 72-Jährige weiter. „Es kommen auch Wittlicher nach Trier“, sagt der Fotograf, der sich zunehmend auf den Verkauf kunstvoller Fotografien verlegt hat. „Die Dinge haben sich verlagert. Man muss ja eingestehen, dass heutzutage jeder fotografieren kann. Da hat sich die Auftragslage verschoben. Kommunionsbilder waren früher ein geschäftliches Highlight, macht aber heute jeder mit dem Handy. Dafür gibt es heute andere Aufträge.“

Dazu gehöre unter anderem die Ausstattung von Neubauten mit Aufnahmen, sagt der Fotograf. „Wir haben einen riesigen, vielschichtigen Fundus an Landschaftsbildern oder Stillleben und manche Kunden wünschen dafür auch Porträts.“ Thewalt bringt also mittlerweile mehr und mehr Kunst an die Wand. „Meine künstlerische Tätigkeit möchte ich noch lange nicht aufgeben. Ich war mit Porträt-, Industrie- und Werbefotografie wie beispielsweise für Dunlop und Ideal Standard immer sehr breit aufgestellt“, sagt der Fotograf, der auch bereits zahlreiche Ausstellungen bestückt und Auszeichnungen erhalten hat.

An seine Zeit in Wittlich erinnert er sich nach seinem Abschied gerne zurück: „Es gibt ja immer gewisse Abschnitte im Leben, nach denen muss man ganz einfach einen Strich ziehen und sagen, es war alles toll und klasse, aber das war es jetzt. In Wittlich habe ich einige Erfolge erlebt.“ Aber die seien in der Stadt gar nicht mal so bekannt gewesen, meint Thewalt. „So habe ich in den 1990er-Jahren mit dem Unternehmen Kodak zusammen Seminare für Fotografie in halb Europa und auch in Moskau gegeben. Zudem hatte ich in der damaligen Zeit für den Sender RTL in Luxemburg jede Menge Prominenz fotografiert.“

Auch für die durch das Hochwasser stark beschädigte Immobilie, das ehemalige Fotostudio von Thewalt, geht es nach der Sanierung weiter. Im April wollen die „Stadtland Architekten Simon und Hoffmann“ in der Gerberstraße ein Büro eröffnen und dann wird die von der Flut heimgesuchte Immobilie mit neuem Leben erfüllt.