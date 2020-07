Historische Aufnahmen : Luftige Höhen, alte Aufnahmen

Info

Ein Glasnegativ oder eine Fotoplatte ist das Ergebnis eines alten fotografischen Prozesses, der heutzutage praktisch nicht mehr existiert. Dabei wird eine Glasplatte, auf die eine fotochemische Emulsion aufgetragen wird, als Aufnahmemedium in einer sogenannten Plattenkamera verwendet. Durch die Entwicklung dieser industriell hergestellten Fotoplatte erhält man ein Glasnegativ, bei dem das fertige Negativ fest mit der Glasplatte als Träger verbunden ist. Ähnlich dem heutigen Planfilm von Großformat-Fachkameras passt auf eine solche Fotoplatte genau ein Bild - ein signifikanter Unterschied zu zeitgenössischen und heutigen Zelluloidfilmen im Kleinbild- und Mittelformat. Fotoplatten gab es wie die dafür benötigten Kameras in verschiedenen Formaten, weit verbreitet waren Größen von neun mal zwölf Zentimetern oder sechseinhalb mal neun Zentimetern, aber es gab auch kleinere und größere Glasplatten. Gerade in der Amateurfotografie wurden Bilder in Originalgröße abgezogen (also nicht vergrößert). Verkauft wurden sie in lichtdichten Pappschachteln zu zehn Stück oder einem Dutzend. Glas war das erste verfügbare Trägermaterial für Fotoemulsionen. Erst mit der Erfindung des Zelluloids wurde die Herstellung von fotografischen Filmen möglich. Filme sind leichter und lassen sich wesentlich besser handhaben als Fotoplatten. Außerdem ist die Bruchgefahr von Fotoplatten groß. So wurde die Fotoplatte fast aus allen Gebieten der Fotografie verdrängt.

Quellen: Wikidepia/www.glasnegativ.de