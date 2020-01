Ausstellung : Fotoausstellung im Schloss Lieser verlängert

Lieser (red) Der Fotokünstler Philipp Haas lässt in seiner Ausstellung unter dem Titel „Transformation“ auf Schloss Lieser mit „Re-Inked“ Tattoos von Porträtierten verschwinden. Technisch schlägt das Verfahren eine Brücke zwischen digitalen und klassischen Medien.

Erst werden die Personen mit den Tätowierungen abgelichtet und danach, in gleicher Position mit Make-Up von Hand abgeschminkt und wieder fotografiert. In sechs Ausstellungsräumen sind in der Serie „Re-Inked“ auch die Portraits von Musikern und Schauspielern zu sehen.