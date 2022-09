Einzelhandel : Morbacher Herbstmarkt: Buntes Programm trotz grauen Himmels (Fotos)

Morbach Wenn Angebote von herbstlicher Dekoration und regionalen Köstlichkeiten viele Menschen aus der Region nach Morbach locken, dann ist wieder Herbstmarkt. Was es in diesem Jahr alles zu entdecken gab und warum trotz des regnerischen Wetters viele Besucher in den Hunsrückort kamen.