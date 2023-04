Freizeit So erlebten Kinder und Eltern den Sporterlebnistag im Eventum Wittlich (Fotos)

So richtig ins Schwitzen kommen musste beim Sporterlebnistag am Samstag im Wittlicher Eventum nur, wer das auch wollte. Der Multifunktionsbau wurde zehn Jahre alt. Aus Anlass dieses Jubiläums zeigten regionale Sportvereine ihre Angebote und luden zum Mitmachen ein. Alles konnte selbst ausprobiert werden. „So findet man am besten heraus, was einem liegt und was einem am meisten Spaß macht“, sagt der zuständige Sachgebietsleiter für Jugend und Sport der Stadt Wittlich, Michael Schmitt. Er war mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden.