Frag Vroni : Was ist Mosel-Sherry und wer stellt ihn her?

Traben-Trarbach Joffi Schum aus Traben-Trarbach ist frisch an die Mittelmosel gezogen und passionierte Sherry-Liebhaberin. Es dauerte nicht lange, bis sie hörte, dass auch an der Mosel Sherry hergestellt werde. Da wurde sie hellhörig und fragt: „Angeblich soll es auch an der Mosel Sherry geben, stimmt das?

Deren Inhaber Wilhelm Rieth ist ebenfalls Sherry-Fan. Er hat damals, in den 1980er Jahren, versucht, das Getränk als Mosel-Sherry auf den Markt zu bringen. Seine Anfrage landete sogar im Gesundheitsministerium der damaligen Bundeshauptstadt Bonn. Doch die Antwort lautete: Nein. Sherry ist, wie Joffi richtig schreibt, ein geschützter, geografischer Begriff für die Region um Jerez de la Frontera, dem sogenannten Sherry-Dreieck, das sich von dort bis Chiclana im Süden und Sanlúcar de Barrameda erstreckt. Also musste Rieth kreativ sein, was ihm nicht besonders schwer fiel. Er nannte seinen extra-trockenen Sherry schlicht Sucellus. Der promovierte und experimentierfreudige Lebensmittelchemiker stellt den Aperitif in einem eigens entwickelten Verfahren her und lässt ihn anschließend in Holzfässern reifen. Erhältlich ist die 0,5 Liter Flasche für 15 Euro ab Weingut. Probieren kann man Sucellus in Berliner Feinschmeckerrestaurants und seit neuestem im Restaurant 1485 in Leiwen.