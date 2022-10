Frag Vroni : Haben die Italiener auch Oechsle?

Trier Helmut aus Trier macht Urlaub in Italien. Nachdem er sich dort im Fernsehen eine Doku über Trauben angesehen hat, fragt er sich: „Haben die Italiener auch Oechsle? Ist das eine international gebräuchliche Maßeinheit oder gibt es die nur in Deutschland?

Wie wird das in anderen Weinländern gehandhabt?“

Was für eine spannende Frage, Helmut. Aber erst einmal fragen sich jetzt bestimmt einige, was Oechsle überhaupt bedeutet. Also: Oechsle ist eine Maßeinheit. Mit Oechsle misst der Winzer das Mostgewicht. An diesem lässt sich bereits einiges über die zu erwartende Qualität des Weins ablesen. Weil Christian Ferdinand Oechsle (1774-1852), ein deutscher Mechaniker, Goldschmied und Erfinder, die Methode zur Bestimmung des Mostgewichtes entwickelt hat, wurde sie nach ihm benannt. Das Mostgewicht resultiert in erster Linie aus dem Zuckergehalt. Daraus lässt sich wiederum der spätere Alkoholgehalt im Wein ableiten. Ein Beispiel: Ein Most mit 90 Grad Oechsle enthält 209 Gramm Zucker pro Liter. Nach der Vergärung ergibt dies etwa 12 bis 13 Volumenprozent Alkohol im Wein.

So, das war die deutsche Seite. Wie aber funktioniert die Messmethode in Italien? Ich habe Maximilian Hendgen gefragt, Geschäftsführer des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, ein versierter Experte in Sachen Wein. Er sagt: „Oechsle ist vor allem in Deutschland, aber auch in Luxemburg und Teilen der Schweiz die gängige Maßeinheit. In Österreich und auch in Italien – mindestens in Norditalien – wird in °KMW (Grad Klosterneuburger Mostwaage) gemessen. In Frankreich bedient man sich der Einheit Grad Baumé. International nutzt man Grad Brix. Das ist die am weitesten verbreitete Einheit meiner Einschätzung nach. International ebenfalls zunehmend gebräuchlich ist die ,Specific density’, die im Grunde eine abgewandelte Form der Einheit Oechsle ist.“

Ein guter Hinweis. Ich forsche also weiter bei der Klosterneuburger Mostwaage – ganz schön sperriger Begriff. Diese Zuckergrade werden offenbar vor allem in Österreich, Italien, Ungarn, der Slowakei sowie den Staaten des ehemaligen Jugoslawien verwendet. Was fällt Euch auf? Richtig. Alles Länder des einstigen Einflussbereichs der ehemaligen Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Jetzt sind wir mitten im Geschichtsunterricht. Wer nun wissen will, was eine Doppelmonarchie ist und was Italien damit zu tun hat, frage bitte einen Geschichtslehrer.

Wie Ihr seht, weiß man nie, wohin eine Recherche letztendlich führen kann. Danke Helmut!

