Verkehr : Braucht das Ordnungsamt mehr Personal?

Bernkastel-Kues Werden in Bernkastel-Kues zu wenige Knöllchen geschrieben? Darüber gab es in der jüngsten Stadtratssitzung unterschiedliche Ansichten.

Der Parkdruck nimmt an der Mosel zu. In Gemeinden, in denen der Parkraum bereits bewirtschaftet wird, steigt die Nachfrage, andere Ortsgemeinden wie zum Beispiel Zeltingen-Rachtig wollen ebenfalls eine Parkraumbewirtschaftung einführen.

Axel Weber von der Unabhängigen Bürgerunion (UBU) stellte deshalb einen Antrag. Wie er ausführte, habe die Stadt Bernkastel-Kues an mehreren Stellen am Moselvorgelände, im Damenweg oder an der Thanisch Spitz weitere Parkscheinautomaten aufgestellt. Die Bereiche an den Polleranlagen vor der Innenstadt würden zudem als illegale Parkplätze genutzt, und auch die aktuellen Bauprojekte würden sich auf den Verkehr auswirken. In diesen Bereichen sei, so Weber, das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues zuständig und sei aus seiner Sicht personell nicht ausreichend ausgestattet. Deshalb solle die Zahl der Mitarbeiter im Außendienst aufgestockt werden. Weber: „Das Amt hat Aufgaben von Bernkastel-Kues bis Neumagen-Dhron und müsste deshalb effizienter und effektiver arbeiten können.“