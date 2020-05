Medien : Frank Laufenberg im Offenen Kanal

Wittlich Für das Sendefenster des OK Wittlich sind am Dienstag, 19. Mai, zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr unter anderem folgende Sendebeiträge eingeplant :: ab 19.30 Uhr PopStop - Radio im Fernsehen: Graham Bonney.

Moderator frank Laufenberg plauert mit dem Sänger über seine Hits „Supergirl“, „Das Girl mit dem La la la“? und vieles andere. Es handelt sich um die Aufzeichnung der Radio-Sendung Pop-Stop vom 12. Dezember 2019. Wiederholt wird die Sendung am Donnerstag um 10 Uhr, am Samstag, 3 Uhr, und am Sonntag um 13 Uhr. Die Sendung ist zu empfangen im digitalen Kabelnetz und im WebTV des OK Wittlich unter www.ok-wittlich.de.