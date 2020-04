Von hier aus wird gesendet: Radiomoderator und PopStop-Macher Frank Laufenberg in seinem Aufnahmestudio in Laufeld. Foto: Christoph Strouvelle

Laufeld Der bekannte Moderator Frank Laufenberg bietet seit sieben Jahren von Laufeld aus das Internetradio PopStop an – und das überaus erfolgreich. Nicht nur, weil die Zuhörer dort erfahren können, was Heintje und Helene Fische gemeinsam haben oder wo Adele erfolgreicher ist als Michael Jackson.

Die Ideen gehen Frank Laufenberg nicht aus. Auch nach sieben Jahren PopStop nicht. PopStop, das ist sein Internet-Radiosender, mit dem er von seiner Eifeler Wahlheimat Laufeld aus auf Sendung geht (siehe Info). Den Sender betreiben er und seine 20 Mitstreiter als Hobby. Und das durchaus erfolgreich. In der aktuellen Rangliste der im Internet empfangbaren Radiosender, die auf www.phonostar.de veröffentlicht wird, liegt PopStop aktuell auf Rang 90 von ungefähr 33 000 Sendern, in der Kategorie Pop sogar auf Platz 33.

Auch sonst ist man in der Eifel nahe am Weltgeschehen: Die Covid-19-Pandemie wirkt sich auch auf PopStop aus, positiv sogar: Seit der Coronavirus die Welt in Atem hält, sind es mehr PopStop-Zuhörer geworden. „Wir haben schätzungsweise 20 Prozent mehr Hörer“, sagt Laufenberg. „Aber das wird bei allen so sein, die Leute brauchen Abwechslung.“