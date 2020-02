Geschichte : Französische Karten weisen Fehler auf

Klausen/Trier Der Freundeskreis der Klosterbibliothek erwirbt Karten zur Klausener Schlacht. Der Tipp kam aus Bonn. Das Stadtmuseum Trier hat dabei kooperiert.

Der Freundeskreis der alten Klosterbibliothek der Augustiner Chorherren in Klausen hat bereits 2012 eine vierteilige Kartenserie zu der Schlacht von Klausen erworben. Auf ihnen ist der Heereszug von Mainz nach Klausen und Trier zu sehen. Jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben, weitere Karten zu kaufen. Dr. Marco Brösch, Mitglied im Freundeskreis, Bibliothekar der Cusanus-Bibliothek in Bernkastel-Kues und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Cusanus-Instituts in Trier sagt: „Ein Antiquariat aus Bonn hat mit uns Kontakt aufgenommen, weil sie Karten vom Gefechtsfeld an der Salm hatten und fragten, ob wir daran Interesse haben.“ Weiter erklärt er: „Die Karten zeigen die Schlacht aus zwei unterschiedlichen Perspektiven, aus der der französischen und aus der der Reichsarmee.“