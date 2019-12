Musik : Frauenchor stimmt auf Weihnachten ein

Frauenchor Rock & Blues. Foto: TV/THEWALT.Helmut

Wittlich (red) Im Rahmen der Wittlicher Weihnachtstage am Platz an der Lieser singt am Donnerstag, 12. Dezember, ab 18 Uhr der gemischte Frauenchor „Rock & Blu(e)s“. Die Chorleiterin Ira Barwick und ihre Sängerinnen präsentieren ein Programm aus modernen und klassischen Weihnachtsliedern sowie Gospels.

