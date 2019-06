Selbsthilfe : Experten-Infos für Schwerkranke

Burg (red) Die Frauenselbsthilfe nach Krebs Gruppe Traben-Trarbach/Zell bietet am Freitag, 28. Juni, ab 16 Uhr einen Vortrag zum Thema „Chronische und schwere Erkrankungen“ im Bürgerhaus in Burg an. Psychotherapeut und Psychoonkologe Dr. Hermann-Josef Simonis gibt Ratschläge wie Erkrankte selbst zur Besserung und Heilung beitragen können.

