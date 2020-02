Frauentag : Jetzt anmelden zum Frauentag mit allen Sinnen

Kinheim (red) Der Arbeitskreis Dorfleben bietet am Samstag, 7. März, einen Nachmittag mit kleinen Achtsamkeits-Anleitungen im Rahmen des Internationalen Frauentages in Kinheim an. Der Frauen-Tag unter dem Motto „Mit allen Sinnen“ beginnt um 15 Uhr im Josef-Bechtel-Haus.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken