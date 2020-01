Ausstellung : Frauenwahlrecht: Wanderausstellung in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Zum Jubiläumsjahr „100 Jahre Frauenwahlrecht“ haben die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Bernkastel-Wittlich und der Landfrauen-Verband Bernkastel-Wittlich im Jahr 2019 eine Wanderausstellung erarbeitet.

Rita Busch, Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues präsentiert sie nun in Kooperation mit und in der Rosenbergschule in Bernkastel-Kues. Zur Präsentation der Wanderausstellung lädt das Schulcafé für Mittwoch, 29. Januar, um 13 Uhr in die Rosenbergschule, (Am Rosenberg 32, Bernkastel-Kues-Plateau) ein. Die Mitarbeiter des Schulcafés werden mit Streuselkuchen und kulinarischen Aufmerksamkeiten aufwarten, gesanglich begleitet Gudrun van Brandwijk die Veranstaltung. Der Eintritt ist frei.