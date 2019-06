Festival : Open-Air-Konzert und Food-Trucks beim Freaky Friday

Bernkastel-Kues (red) Das Festival Freaky Friday lockt am Freitag, 5. Juli, ab 17 Uhr mit acht Food-Trucks, Wein- und Getränkeständen sowie Live-Musik in den Kurpark von Bernkastel-Kues. Die regionalen Bands Handpicked und Trio Kazoo sorgen für musikalische Unterhaltung unter freiem Himmel.

Das Gelände verwandelt sich in eine große Picknickwiese. Ein Busshuttle vom Doctorbrunnen in Bernkastel zum Kurpark steht zwischen 17 und 23.30 Uhr bereit. Parkplätze gibt es gegenüber der Event-Wiese am Hotel Moselpark.