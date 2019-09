Wittlich/Kröv/Morbach : Freibäder ziehen durchwachsene Bilanz

Wittlich/Kröv/Morbach Für die öffentlichen Bäder in der Region fiel die Saison je nach Standort sehr unterschiedlich aus. 2019 wird den Betreibern im Gegensatz zum Vorjahr 2018 nicht als Rekordjahr in Erinnerung bleiben.

Kröv Mehr als 30 000 Badegäste konnte das Freibad in Kröv in diesem Sommer verbuchen. Nach Angaben der Werke war das Freibadjahr damit nicht ganz so erfolgreich, da es in diesem Sommer zwei mal zwei Wochen kühle Wetterperioden mit Regen gegeben habe. Im nächsten Jahr können sich die Besucher allerdings gleich auf mehrere neue Attraktionen freuen, die bereits fertig gebaut wurden.

Morbach Das Freibad in Morbach zählt mit rund 25 000 Badegästen keinen so deutlichen Besuchereinbruch wie das Wittlicher Vitelliusbad, in dem es in Morbach rund 3000 Besucher mehr gab. Neben dem besten Tag mit 1419 Badegästen am 26. Juni, so Johannes Buschbaum von der Morbacher Gemeinderatsverwaltung, suchten gerade mal zwei Schwimmer das Freibad am 21. Mai auf. Die Badesaison begann in Morbach dieses Jahr am 18. Mai und endete am 14. September. Über die Einnahmen kann die Einheitsgemeinde noch keine Auskunft geben, da die Kassenabrechnung noch nicht abgeschlossen ist.