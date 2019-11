Bei Salmtal können Autofahrer wegen der Bauarbeiten derzeit nicht auf die A 1 auffahren, und auch die Abfahrt am Autobahnkreuz Wittlich in Richtung Hochmoselbrücke ist noch gesperrt. Das soll sich bald ändern. Foto: TV/Marlene Bucher

Wittlich/Salmtal Autofahrer haben lange auf die Eröffnung des Hochmoselübergangs gewartet, etwas länger müssen sie noch auf die Freigabe der Autobahnausfahrt in Richtung Brücke vom Kreuz Wittlich aus warten. Bald soll der Verkehr dort wieder fließen – allerdings noch mit Einschränkungen.

Seit einer knappen Woche ist der Hochmoselübergang eröffnet und der Verkehr fließt munter über die neue Brücke. Allerdings fließt er noch nicht aus allen Richtungen, denn derzeit ist der Weg über die Autobahn zur Riesenbrücke vom Kreuz Wittlich aus noch gesperrt. Das liegt an der Baustelle, die sich dort über rund sieben Kilometer von der Autobahnausfahrt Salmtal bis kurz vor die Ausfahrt Wittlich-Mitte erstreckt. In Richtung Wittlich-West und Bitburg können Autofahrer am Autobahnkreuz außerdem nicht auf die A 60 auffahren, sondern müssen dafür den Umweg über Salmtal (L 141) oder Wittlich-Mitte nehmen.