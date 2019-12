Wittlich/Salmtal Die Bauarbeiten sind nach acht Monaten abgeschlossen. Der Weg zum Hochmoselübergang aus Richtung Trier ist jetzt frei.

Was viele Autofahrer freuen wird: Im Laufe des Tages sollen auch die bislang gesperrten Auf- und Abfahrten zwischen der A 1 in Richtung B50-Neu und dem Hochmoselübergang am Autobahnkreuz Wittlich für den Verkehr freigegeben werden. Dann kann man am Autobahndreieck endlich in Richtung Hunsrück abbiegen und aus Richtung Hunsrück kommend auf die A1 in Richtung Wittlich abbiegen, während der Bauarbeiten war beides nicht möglich. Obwohl der Hochmoselübergang bereits im November eröffnet wurde, konnten ihn Autofahrer aus Richtung Trier bisher nur über Umwege ansteuern. Das ändert sich nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) nun aber im Laufe des Freitags, wenn die Warnbaken weggeräumt werden und der Verkehr am Autobahnkreuz Wittlich in alle Richtungen fließen kann.