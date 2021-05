Verkehr : Bauarbeiten beendet – A 1 bei Salmtal bald frei

Foto: Christian Moeris

Salmtal (will) Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Bauarbeiten auf der A 1 bei Salmtal sind so gut wie abgeschlossen, die Abnahme des letzten Teilabschnittes der dortigen Baustelle hat nach Auskunft der Autobahn GmbH bereits stattgefunden, es gebe keine Mängel an der Ausführung.

Der Rückbau der Verkehrsführung soll demnach in der Woche nach Pfingsten stattfinden, anschließend soll der Streckenabschnitt freigegeben werden. In diesem Jahr sind noch zwei große Bauprojekte auf der A 1 geplant: Rund um die Anschlussstelle Schweich soll in beiden Fahrtrichtungen auf einer Länge von jeweils sieben Kilometern die Fahrbahn komplett erneuert werden. Mit der Grunderneuerung zwischen den Anschlussstellen Mehring und Reinsfeld in beiden Fahrtrichtungen wurde bereits begonnen.