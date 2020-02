Verkehr : Freie Fahrt zum Bestattungswald

Von der Paulsstraße in Lieser wird es in Zukunft zum Bestattungswald gehen. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Lieser/Bernkastel-Kues Nach dem Hickhack um eine über Bernkastel-Kues führende Zufahrt zur geplanten Ruhestätte in Lieser: Der Gemeinderat entschließt sich für eine alternative Route.

Das lange Warten auf die Eröffnung des Bestattungswalds in Lieser findet ein Ende. Der Gemeinderat hat eine alternative Zufahrt beschlossen. Nun soll die Route von Lieser aus über die Paulsstraße und dann über Weinbergsstraßen zu dem Wald führen.

In der Moselgemeinde sollte schon Ende vergangenen Jahres der zweite Bestattungswald des Landkreises Bernkastel-Wittlich seinen Betrieb aufnehmen. Bereits im Sommer hatte am anderen Ende des Landkreises, in Traben-Trarbach, ein solcher Wald eröffnet. Der Start des Lieserer Bestattungswald verzögerte sich jedoch.