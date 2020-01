Vereinigung : Freimaurer gründen Loge

Traben-Trarbach Erstmals hat sich in Traben-Trarbach ein eigener Verein gegründet.

Es begann mit einem „Kränzchen“, dem freimaurerischen Kränzchen zur Starkenburg, als sich erstmals Mitglieder der weltweit vertretenen Organisation in Traben-Trarbach trafen. Wie der Historiker Uwe Hauth erzählt, bestand dieses Kränzchen von 1915 bis Mitte der 1930er Jahre, hatte sich aber nie zu einer vollständigen Loge entwickelt. Nun sei es aber endlich gelungen, so Hauth: „Unsere Loge heißt jetzt ,Zum königlichen Berg’ und wurde schon im vergangenen Jahr im Vereinsregister eingetragen.“ Mit der sogenannten „Lichteinbringung“, einer Eröffnungszeremonie, habe dann die Loge am 2. November 2019 ihre Arbeit aufgenommen. Zu dieser Zeremonie waren acht Brüder aus 32 Logen und fünf Ländern anwesend, erklärt Hauth.

Damit hat Traben-Trarbach zum ersten Mal eine eigene Freimaurerloge, die zur Großloge der „Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland“ (A.F.u.A.M.) gehört, einer von fünf Großlogen der „Vereinigten Großlogen von Deutschland“. „Wir sind sehr froh, nun in Traben-Trarbach endlich eine eigene Loge zu haben,“ sagt Hauth.