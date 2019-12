Konzert : Freitagsmusik im Advent

Wittlich (red) Bei der „Freitagsmusik im Advent“ am Freitag, 6. Dezember, in der Pfarrkirche St. Markus in Wittlich steht Musik für Violine und Orgel auf dem Programm. Unter dem Motto „Komm mal runter“ sollen die Zuhörer durch Musik und Wort zur Ruhe kommen.

Es musizieren Thomas Gerlinger und Reinhold Schneck. Die Texte liest Kaplan Carsten Scher.

Für die Freitagsmusik am 13. Dezember, 19 Uhr hat der Chor 95 Chormusik zum Thema Licht vorbereitet. Texte werden von Pfarrer Bruno Comes gelesen.