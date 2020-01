Soziales : Tannenbäume in Lüxem abgeben

Wittlich-Lüxem (red) Die Freiwillige Feuerwehr Lüxem richtet am Samstag, 18. Januar, von 11 bis 16 Uhr eine zentrale Annahmestelle für Weihnachtsbäume auf dem Festplatz in Lüxem ein. Es besteht so die Möglichkeit, den Baum kostenlos zu entsorgen.

