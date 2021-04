Soziales jahr : Freiwillige für Soziales Jahr gesucht

Traben-Trarbach Wer Lust auf etwas Neues hat, ist bei der Realschule plus und der FOS Traben-Trarbach genau richtig. Vom 1. August an bieten die Schulen zwei Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr für Menschen zwischen 16 und 26 Jahren an.

Gesucht werden vor allem junge Leute, die gern mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, Einblicke in das Berufsfeld Lehramt oder Pädagogik haben möchten, die in offenes Ohr für die Sorgen der Schüler und die möglichst sinnvoll die Wartezeit auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz nutzen wollen. Mögliche Aufgabenbereiche eines FSJ-lers sind unter anderem Hausaufgaben- und Mittagessen-Betreuung, Mitarbeit in der Schulsozialarbeit und Begleitung der Lehrpersonen im Unterricht. Als Freiwilliger erhält man ein monatliches Taschengeld. Träger sind die Sozialen Dienste im Bistum Trier, die Sportjugend des Landessportbundes Rheinland-Pfalz oder das Deutsche Rote Kreuz. Sie richten Seminare aus, die die Gelegenheit bieten, fachliche und soziale Kompetenzen zu erlernen.