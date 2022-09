Freiwilligen-Aktion in der VG Traben-Trarbach: : Hilfe für gemeinnützige Projekte: So können Sie mitmachen!

Traben-Trarbach Ihren zweiten Freiwilligen-Mitmach-Tag organisiert die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach am Samstag, 8. Oktober. Sie lädt zur Teilnahme an zehn verschiedenen Projekten ein.

So ganz nebenbei einen Waldspielplatz anlegen oder am Fluss mit anderen zusammen malen? Oder zeigen, dass man mit dem Tragen von Secondhand-Kleidung Nachhaltigkeit unterstützt? All dies ermöglicht der zweite Freiwilligen-Mitmach-Tag der Verbandsgemeinde Traben-Trabach. Diese lädt für Samstag, 8. Oktober, zum Mitmachen bei zehn verschiedenen Projekten ein. Es geht dabei darum, mit anderen gemeinsam etwas zu bewirken, Spaß zu haben, Engagement zu zeigen und Wertschätzung zu erleben.

Neben den oben bereits genannten bieten auch die weiteren geplanten Projekte ein breites Spektrum, in dem Menschen sich einbringen und etwas Sinnhaftes tun können: Ob es dabei darum geht, Kontraststreifen an Treppen anzubringen, um diese sicherer für alle zu machen oder die Außenwände einer Kita zu verschönern, an einem Parcours zur Entscheidungsfindung teilzunehmen oder einfach nur Sportanlagen zu reinigen und aufzuräumen.

Am Freiwilligen- Mitmach-Tag am 8. Oktober werden Projekte sowohl in Traben-Trarbach als auch in den Orten Diefenbach, Burg, Reil, Bausendorf und Olkenbach sowie Enkirch umgesetzt. Durchgeführt werden sie vom AWO-Ortsverein Traben-Trarbach, der Dorfgemeinschaft Diefenbach, der Freiwilligen Feuerwehr in Burg, dem Turn- und Sportverein Reil, der Künstlerin Alexa Strohschein aus Reil, der Kita „Schatzinsel“ in Traben, der Vereinsgemeinschaft Bausendorf-Olkenbach, dem Jugendparlament der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, dem Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück mit der Realschule Plus Traben-Trarbach sowie der Kita „Kleeblatt“ in Enkirch.