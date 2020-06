Traben-Trarbach : Projekte für einen Tag: Von Erste Hilfe bis Streuobst

Traben-Trarbach Die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach veranstaltet im Oktober ihren ersten Freiwilligen-Mitmach-Tag. Die Anmeldefrist läuft bis zum 1. Juli.



In der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach werden sich am 10. Oktober zum ersten Mal Vereine, Gruppen oder Firmen zusammenschließen, um an einem Tag gemeinsame Projekte in die Hand zu nehmen. Am ersten Freiwilligen-Mitmach-Tag werden unterschiedliche Themen angepackt – und jeder kann mitmachen. Die Bedingung: Alles, was innerhalb eines Tages umgesetzt werden kann, ist geeignet.

Der Gedanke dahinter ist, dass in der ganzen Verbandsgemeinde Traben-Trarbach Aktionen entstehen, die Einzelpersonen, Einrichtungen oder Vereine verbinden. Der Tag soll als Plattform für ehrenamtliche Arbeiten dienen, die von der Verbandsgemeinde beworben werden. Das Koordinationsteam besteht aus Marcus Heintel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Sonja Mindermann von der Verwaltung und den Ehrenamtlichen Dagmar Barzen, Ulla Schnitzius und Heinz Butzen. Im Fokus steht, etwas Sinnvolles zu machen, das der Heimat aller Beteiligten zugute kommt.

Derzeit gehen die Verantwortlichen der Verbandsgemeindeverwaltung davon aus, dass der Tag im Oktober so stattfinden kann, wie bisher geplant. Dabei würden die meisten Projekte in kleinen Gruppen und im Freien sein, und die Abstands- und Hygieneregeln müssten eingehalten werden. Durch die derzeitige Situation hat sich allerdings die Anmeldefrist für die Projekte von Anfang April auf den 1. Juli verschoben. So hätten die Vereine und Gruppen länger die Chance, sich mit einer möglichen Anmeldung zu beschäftigen. Über elf Projekte, die bisher angemeldet wurden, hat die Verwaltung schon informiert.

Eines davon wird vom DRK-Ortsverein Traben-Trarbach Eifel-Mosel-Hunsrück angeboten: Am Freiwilligen-Mitmach-Tag werden Sanitäter vor Ort die Grundlagen der lebensrettenden Sofortmaßnahmen als Übungen zeigen. Kinder können zum Beispiel die Arbeit eines Rettungssanitäters kennenlernen. Auch über das Thema Blutspende wird vor Ort informiert werden.

Ein weiteres Projekt steht unter dem Motto „Step by step – Richtung Entscheidung – Parcours zur Entscheidungsfindung des Ausbildungspatenprojektes“. An dem Tag steht das Thema Entscheidungsfindung im Fokus. Dazu werden die Teilnehmer quasi einen Parcous durchlaufen, bei dem Strategien für künftige Entscheidungsprozesse erlernt werden. Das Angebot wird in der Realschule plus in Traben-Trarbach stattfinden.

Ein Projekt, bei dem die Natur im Fokus steht, ist die Initiative „Rettet die Streuobstwiese in Kinderbeuern und Hetzhof“. Dabei soll der Ewesweg zwischen Hetzhof und Kinderbeuern offengelegt, und die gemeindeeigene Streuobstwiese, die an dem Weg liegt, rekultiviert werden.

Das Koordinationsteam wird sich am 8. Juli mit den Projektleitern treffen. Dabei können dann alle Fragen und Anmerkungen besprochen werden.