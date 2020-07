Soziales : Freiwilligendienst im Altenheim

Thalfang Das Seniorenheim Charlottenhöhe in Thalfang sucht ab sofort noch einen Teilnehmer für einen Bundesfreiwilligendienst (BFD). Das Aufgabengebiet umfasst dabei die Unterstützung der Bewohner bei der Bewältigung des Alltags.

Interessenten wenden sich an Ivo Schedereit unter der Telefonnummer 06504/91340 oder per E-Mail an info.tf@gfambh.com.