Freiwilligentag : Für die Allgemeinheit und die Natur

Info

Unter dem Motto „Ich bin dabei!“ starteten in der VG zehn Projekte beim Freiwilligentag, initiiert von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und vor Ort von Bürgermeister Ulf Hangert. Helfer gestalteten in Zeltingen-Rachtig den Grundschulhof um, verschönerten in Monzelfeld den Spielplatz der Kindertagesstätte (Kita), sammelten Müll im Brelitzer Bachtal bei Burgen, kochten in Minheim für Erntedank und in Piesport gab die Jugend der Winzerkapelle Moselloreley ein Konzert im Seniorenzentrum. Weitere Aktionen in der Stadt:

„Wir erzählen und schreiben auf“ im Altenzentrum, „Schöne neue Garage“ des DRK Ortsvereins und „Neuer Glanz“ für die Kleiderkammer des Bündnisses für Menschlichkeit und Zivilcourage. Drei Projekte fielen aus: die Boulebahn in Wehlen wegen erforderlicher Änderungen, zwei weitere wegen zu weniger Teilnehmer.