Soziales : Freizeitclub Heidweiler spendet 4750 Euro aus Tombola an Annas Verein

Freizeitclub Heidweiler spendet 4750 Euro aus Tombola an Annas Verein

Den Spendenerlös von 4750 Euro aus der Verlosung 2021 übergab der Erste Vorsitzende des Freitzeitclubs, Michael Ludwig, an den Vorstand von Annas Verein. Foto: Freizeitclub Heidweiler

Heidweiler (red) Seit 1987 veranstaltet der Freizeitclub Heid­weiler jährlich eine große Tombola, deren Erlös krebskranken Kindern zugute kommt.

Mittlerweile beläuft sich der Gesamtbetrag auf mehr als 170.000 Euro. Mit den Spenden wurde unter anderem eine Unterkunft für die Eltern der betroffenen Kinder in der Nähe der Villa Kunterbunt in Trier, ein Fahrzeug, psychologische Betreuung und vieles mehr mitfinanziert.

Der Club erhält und restauriert historische Landtechnik, engagiert sich in Karneval und Freizeitsport. Der soziale Aspekt hat für die 72 Mitglieder einen hohen Stellenwert. Der Verein ist weit über die Grenzen der Eifelregion durch diese Benefizaktion bekannt geworden. Er erhielt von den Volks- und Raiffeisenbanken den silbernen „Stern des Sports“.

Seit 2005 spendet der Verein den Erlös seiner jährlichen Verlosung anlässlich der Dorfkirmes an Annas Verein in Burgen. 4750 Euro aus der Tombola 2021 übergab der Erste Vorsitzende Michael Ludwig nun an den Vorstand von Annas Verein.