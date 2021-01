Heidweiler : Losverkauf des Freizeitclubs läuft an

Losverkauf des Freizeitclubs läuft an

Mit so vielen Menschen, wie im Februar 2020 (siehe Foto), wird die Verlosung dieses Jahr nicht stattfinden können, aber die Heidweilerer haben schon Lösungen gefunden, damit die sich die Lostrommel trotzdem dreht. Foto: Verein

Heidweiler Der Freizeitclub Heidweiler sammelt seit über 15 Jahren bei der Kirmes für „Annas Verein“.

70 Losverkäufer sind in „normalen“ Jahren für den Freizeitclub Heidweiler unterwegs und verkaufen Lose. Bei der Kirmes werden dann hochwertige Preise verlost, die Menschen aus der gesamten Region gewinnen. Der Erlös kommt „Annas Verein“ zugute.

In diesem Jahr ist wegen Corona aber vieles anders und der Vorstand des Freizeitclubs hat überlegt, ob und wie er ihre Arbeit trotzdem stemmen kann. Der erste Vorsitzende Rudolf Becker sagt: „Wir haben einstimmig beschlossen, wieder eine Tombola zu veranstalten. Nach so vielen Jahren wollen wir sie nicht ausfallen lassen.“

Beim Freizeitclub hat man den Losverkauf hauptsächlich auf die sozialen Medien wie Instagram oder WhatsApp verlagert. Dort schreiben die Losverkäufer und man kann sich mit ihnen in Verbindung setzen und eine kontaktlose Übergabe der Lose vereinbaren. Per Telefon funktioniert das natürlich auch.

Rudolf Ludwig sagt: „Viele unserer Loskäufer kaufen schon seit Jahren an ein und der derselben Stelle oder bei einer Person. Wenn sie dann über Mundpropaganda oder die sozialen Netzwerke hören, dass wir Lose verkaufen, sind sie auch bereit, über diese Wege an die Lose zu kommen.“ Bisher habe das ganz gut funktioniert.

Als ein konkretes Beispiel nennt er den Verkauf in der Wittlicher Gaststätte „Äschatskaul“. Dort sind, jedes Jahr sehr viele Lose verkauft worden, und die Leute haben manchmal schon im September nachgefragt. In diesem Jahr hat sich der Losverkäufer mit dem Wirt der Äschatskaul überlegt, dass man die Lose auch bei dem kleinen Getränkemarkt, der zum Gasthaus gehört, bekommen kann, was gut angenommen wird.