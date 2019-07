Schließung der Sommerrodelbahn auf dem Erbeskopf : Hoffnung für die Sommerrodelbahn

Foto: Ilse Rosenschild. Foto: Ilse Rosenschild

Hilscheid Die Freizeiteinrichtung am Erbeskopf bleibt derzeit geschlossen. Die bisherigen Betreiber, die Familie Züscher, wollen sie verkaufen. Offenbar gibt es bereits einen Interessenten.

Feriengäste und Einheimische, die in diesem Sommer am Erbeskopf unterwegs sind, sind womöglich enttäuscht. Denn in diesem Jahr können sie die neue Ausstellung im Hunsrückhaus besuchen, auf dem Gipfelsteig wandern und im Waldseilgarten von Highlive klettern. Eines können sie allerdings nicht: eine Partie mit der Sommerrodelbahn fahren.

Neuen Gästen wird das nicht gleich auffallen. Ein entsprechender Hinweis an der Abfahrt von der L 164 Richtung Erbeskopf ist zugeklebt. Ansonsten müssen Interessierte vom Parkplatz hochlaufen bis zur Schirmbar. Dort ist zu lesen: „Sehr verehrte Gäste und Besucher, nach der Eröffnung der Sommerrodelbahn Erbeskopf kann ich diese nach nunmehr 13 Jahren aus Altersgründen nicht mehr weiterführen. Aus besagtem Grund bleibt die Sommerrodelbahn daher vorerst geschlossen.“ Unterzeichnet hat diese Zeilen die bisherige Betreiberin der Erbeskopf Sommerrodelbahn GmbH, Christel Züscher. Sie sei auf der Suche, um einen Nachfolger zu finden, womöglich noch zur Saison 2019 und informiere, wenn es Neuigkeiten gebe.

Info Die Vorgeschichte Im Juli 2005 gab es eine faustdicke Überraschung am Erbeskopf: Investoren kündigten an, dort eine naturnahe Sommerrodelbahn bauen zu wollen. Der Invest belief sich auf eine halbe Million Euro. Die Betreiber waren keine Unbekannten: Herbert Züscher, damalige Ortsbürgermeister von Gräfendhron, und seine Ehefrau Christa. Der Clou: Die einzelnen Bobs wurden mit Liftgehängen eines der vorhandenen Skilifte die Piste hochgezogen. Für die innovative, naturnahe Gleitschienenbahn waren keine Eingriffe in die Natur nötig. Und dann ging alles ganz schnell. Eröffnet wurde im September des gleichen Jahres. Zwei Jahre später starb Herbert Züscher überraschend im Alter von 59 Jahren. Seine Familie betrieb die Einrichtung weiter. In diesem Jahr wurde sie nicht mehr aufgebaut.

Info Weitere Angebote in der Region Allwetterrodelbahn „Alpine Coaster Triolago“ in Riol .(VG Schweich), Weitere Informationen unter Telefon 06502/9362500, Internet www.triolago.eu Sommerrodelbahn „Saar-Rodel“ am Landal GreenParks „Warsberg“ in Saarburg (VG Saarburg-Kell), Telefon 06581/ 996670, www.sommerrodelbahn-saarburg.de Sommerrodelbahn Peterberg in Braunshausen (Saarland), Telefon 06873/91134, Internet www.freizeitzentrum-peterberg.de Sommerrodelbahn Eifel-Coaster im Eifelpark Gondorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm), Telefon Telefon 06565/95660 E-Mail info@eifelpark.com, Internet www.eifelpark.de Wild- und Erlebnispark Daun (Vulkaneifelkreis), Telefon 06592/3154, EMail info@wildpark-daun.de, Internet www.wildpark-daun.de

Meinung Das Konzept der Einrichtung passt besser denn je Von Ilse Rosenschild Im Jahr 2005 war die Freude groß, Investoren für eine naturnahe Sommerrodelbahn gefunden zu haben. Und nicht etwa irgendwelche, sondern Einheimische, die mit der Region verbunden waren und die nicht bei den ersten Schwierigkeiten das Weite suchen würden. Und so ist es dann auch gekommen. Nach dem überraschenden Tod des Vaters führten die Söhne gemeinsam mit der Mutter das Herzensprojekt weiter. Die Idee für das Freizeitprojekt war damals bestechend: eine naturnahe Sommerrodelbahn, die die bestehenden Anlagen nutzen kann und quasi ohne Flächenverbrauch auskommt. Seit der Gründung des Nationalparks passt sie besser denn je ins Konzept und könnte künftig auch als Nationalparkbahn vermarktet werden. Deshalb ist es absolut wünschenswert, dass Nachfolger gefunden werden. Bis dahin wäre es aber sinnvoll, auch gegenüber den Gästen mit offenen Karten zu spielen und offensiv darüber zu informieren, dass die Sommerrodelbahn derzeit geschlossen ist – und das nicht nur mit einem kleinen Aushang am Fuß der Piste. Besucher zu verärgern, kann man sich am Eingang zum Nationalpark nicht leisten. i.rosenschild@volksfreund.de

Die Anlage reiße schon eine Lücke ins Angebot am Erbeskopf, sagt Dr. Josef Adams von der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf. Man hoffe, dass die Familie Züscher rasch einen Nachfolger finde. Das sieht Andreas Hackethal, stellvertretender Vorsitzendes des Zweckverbands Wintersport-, Natur- und Umweltbildungsstätte und Morbacher Bürgermeister, ähnlich. „Der Zweckverband bedauert den temporären Wegfall der Sommerrodelbahn, die neben dem in der Entwicklung befindlichen Nationalparktor Hunsrückhaus und anderen Projekten wie dem Kletterpark Hochseilgarten und dem Trailpark ein zentraler Anlaufpunkt war. Derzeit fehlt ein wichtiger Baustein für das Gesamtkonzept am Erbeskopf.“ Hackethal ist interesssiert daran. dass die Sommerrodelbahn schnell wieder läuft. Der Zweckverband sei mit der Familie Züscher im Gespräch. Man bemühe sich auch darum, die Betreiber im Rahmen des Möglichen bei einer Folgelösung zu unterstützen.

Dieser Aushang an der Schirmbar am Fuß der Piste ist der einzige sichtbare Hinweis am Erbeskopf, dass die Sommerrodelbahn geschlossen bleibt. Foto: Ilse Rosenschild

Aber was sagen die Betreiber selbst? „Wir haben in diesem Jahr gar nicht mehr aufgemacht“, macht Thomas Züscher, der Sohn der bisherigen Betreiberin, deutlich. Seine Mutter sei inzwischen 71 Jahre alt. Sie schaffe es einfach nicht mehr. Seinem Bruder Achim und ihm, die ihr immer geholfen hätten, würde die Zeit inzwischen auch fehlen. „Wir haben die Mutter unterstützt, wo es ging.“ Aber ihre berufliche Situation habe sich komplett geändert. Und deshalb hätten sie sich entschlossen, die Sommerrodelbahn zu verkaufen. Auf die Information, dass die Anlage in diesem Jahr nicht öffne, habe es teils „bestürzte Reaktionen“ gegeben. Man habe auf der Homepage der Rodelbahn informiert. Und: „Wir haben auch keine Flyer mehr verteilt.“ Laut Thomas Züscher gibt es inzwischen einen Investor, der Interesse bekunde, die Freizeiteinrichtung zu kaufen. Dieser prüfe gerade die Unterlagen. Über dessen Identität und einen möglichen Kaufpreis will er zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Ebenso wenig wie zur Zahl der Besucher.

Ein ungewöhnlicher Anblick: Im Sommer rasen Besucher am Erbeskopf mit der Sommerrodelbahn ins Tal. Doch in diesem Jahr ist von dem touristischen Angebot nichts zu sehen. Die Betreiber-Familie Züscher nutzte für ihre Einrichtung das Equipment der Wintersportanlage. Damit konnten die Wagen die Skipiste hochgezogen werden. Foto: Ilse Rosenschild

Hätte man die Rodelbahn nicht besser im laufenden Betrieb zum Verkauf anbieten können? Das glaubt Thomas Züscher nicht. Man könne sie auch rasch wiederaufbauen. Die Bahn sei in der Regel von Mai bis Oktober geöffnet gewesen. Im vergangenen Jahr habe man schon mit verkürzten Öffnungszeiten operiert, sagt Züscher weiter. Wenn sich die Betreiberfamilie mit den Interessenten handelseinig werden, steht dem erneuten Betrieb der Einrichtung grundsätzlich nichts mehr im Wege. Zwar muss dann noch ein Pachtvertrag geschlossen werden, allerdings nicht mit Landesforsten, dem Eigentümer der Fläche, sondern mit dem Zweckverband, der die Fläche an Züschers verpachtet hat.