Freizeit : Jetzt anmelden zur Ferienfreizeit

Wittlich (red) Die evangelische Kirchengemeinde Wittlich bietet an Pfingsten, Freitag, 29. Mai, bis Montag, 1. Juni, eine Erwachsenenfreizeit an. Unter dem Motto „Raus aus dem Alltag“ führt die Fahrt in den Schwarzwald.



Die Teilnehmer wohnen in einer kürzlich renovierten Berghütte bei Muggenbrunn. Ein Stadtbesuch in Freiburg ist möglich. Die Teilnahmegebühr kostet 140 Euro. Erwachsene bis 20 Jahre zahlen 100 Euro.

Für Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahre findet in den Sommerferien, von Freitag, 17. Juli, bis Freitag, 24. Juli, die Ferienfreizeit „Sommer – Sonne – Meer“ in Südholland statt. Die Unterkunft befindet sich in Strandnähe. Nach vorheriger Rücksprache ist es auch möglich Kinder im Alter von zwölf Jahren anzumelden. Die Kosten für die Ferienfreizeit betragen 250 Euro.