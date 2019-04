„Wir haben bis jetzt zwei Demos erfolgreich gemacht, wollen das aber vorerst aussetzen,“ sagt Anton Wolf, Student der Cusanus-Hochschule und Veranstalter der Friday for Future Demos in Bernkastel-Kues. Die Friday for Future-Bewegung fordert Maßnahmen, um den Klimawandel zu stoppen. Deutschland soll demnach die sogenannte „Nettonull“ im Jahr 2035 erreichen - das bedeutet, dass bis 2035 alle im Land verbrauchte Energie aus 100 Prozent erneuerbarer Energie erzeugt werden muss Damit würden die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens, den Anstieg der Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius, erreicht.

Das soll mit einer allgemeinen Steuer erreicht werden, die pro Tonne CO2-Ausstoß eine Zahlung von 180 Euro vorsieht.

Nach einer Hochrechnung des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ würden dann Benzin und Diesel 50 Cent teurer werden, auf Interkontinentalflügen wären bis zu 2000 Euro Mehrkosten fällig.

Wolf berichtet in einem Brief an den Volksfreund von den Schwierigkeiten für die Zukunft zu demonstrieren. Demnach seien am 29. März rund 200 Schüler vom Nikolaus-von-Kues-Gymnasium bis zum Kueser Forum gegangen. Wolf: „Leider ging es nur durch eine Seitenstraße - das Publikum sind einige Rentner, die mit ausdruckslosen Gesichtern den Zug beobachten. Die Hauptstraße hat das Ordnungsamt den Organisatoren ausgeredet.“ Geplant war für den 29. März nämlich die Cusanusstraße, die wichtigste Verkehrsader von Bernkastel-Kues. Die Kreisverwaltung begründete die Verlagerung des Demonstrationszuges damit, dass die Cusanussraße die zentrale Zu- und Abfahrt in die Stadt Bernkastel-Kues darstelle. Dort seien 15000 Fahrzeugbewegungen zu verzeichnen, weshalb der gesamte Verkehr großräumig umgeleitet oder alternativ über die Brüningstraße durch eine Anwohner- und Tempo-30-Zone geleitet werden müsste. Zudem sei es schwer, den Schwerlastverkehr hierdurch umzuleiten, da die Straße eng ist.

Darüber hinaus sei die Brüningstraße Anfahrtstraße für das Krankenhaus und die Feuerwache, weshalb ein Kollaps der Straße vermieden werden müsse.

Eine zweite Demo fand dann noch am 5. April statt. Auch diese Demo sollte durch die viel befahrene Cusanusstraße führen. Das tat sie dann auch, aber auf dem Bürgersteig. Die Kreisverwaltung erläuterte das damit, dass am Freitag vor Ort entschieden worden sei, den Zug durch die Cusanusstraße, allerdings auf dem Bürgersteig, laufen zu lassen, da es sich um eine weitaus geringere Teilnehmerzahl gehandelt habe.

Auf TV-Nachfrage bestätigt Manuel Follmann, Sprecher der Kreisverwaltung, ergänzend zu den Ausführungen, dass die beiden Versammlungen, in der Fachsprache „gehend als Aufzug“ bezeichnet, unter dem besagten Motto stattfunden hätten. Für die erste Versammlung sei beantragt worden, nach einer kurzen Kundgebung auf dem ZOB am Schulzentrum über die Cusanusstraße zum Forumsparkplatz zu gehen. In einem von der Versammlungsbehörde zusammen mit Vertretern der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues und der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues geführten Kooperationsgespräch sei daraufhin mit der Versammlungsleitung eine alternative Zugstrecke über die Brüning- und Mozartstraße zum Forumsparkplatz beschlossen worden.

Follmann: „An der Versammlung nahmen rund 200 Personen, überwiegend Schüler, teil. Sie verlief friedlich und ohne jegliche Zwischenfälle. Herr Wolf war weder Versammlungsleiter noch stellvertretender Versammlungsleiter dieser Versammlung, weshalb sich die Frage stellt, warum er sich gegen die mit Versammlungsleitung abgestimmte alternative Zugstrecke wendet.“

Die zweite Demo sei dann für den 5. April angemeldet worden, diesmal über die Cusanusstraße, Moselbrücke zum Vorplatz (Pavillon) bei der Verbandsgemeindeverwaltung. Folllmann: „Versammlungsleiter war diesmal Herr Wolf. Da der beantragten Streckenführung nach Abstimmung mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues und der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues nicht entsprochen werden konnte und das geführte Kooperationsgespräch nicht zu einer Einigung auf eine Alternativroute führte, wurde im Rahmen einer versammlungsrechtlichen Entscheidung die Zugstrecke Brüningstraße, Mozartstraße, Forumsparkplatz, Bahnhofstraße, Moselbrücke und B 53 bis Pavillon bei der Verbandsgemeindeverwaltung festgelegt.“ Zum Zeitpunkt des Beginns der Versammlung seien allerdings nur knapp 20 Personen, überwiegend Studenten der Cusanus Hochschule, als Demonstrationsteilnehmer anwesend gewesen. In Absprache mit den vor Ort anwesenden Vertretern der Polizei und Verbandsgemeindeverwaltung sei genehmigt worden, dass die ursprünglich beantragte Strecke begangen werden könne, allerdings angesichts der geringen Teilnehmerzahl über den Bürgersteig.

Anton Wolf will trotz der gesunkenen Teilnehmerzahl weiter für den Klimaschutz kämpfen: „Wir werden versuchen, die Demos einmal im Monat stattfinden zu lassen.“