Ukraine : Friedensandacht und Blaulichtmahnwache in Klausen

Foto: Agentur Siko 10 Bilder Friedensandacht und Blaulichtmahnwache in Klausen

In der Ortsgemeinde Klausen im Landkreis Bernkastel-Wittlich fand am Samstagabend eine Friedensandacht mit anschließender Blaulichtmahnwache für Frieden in der Ukraine statt.

Nach einer Andacht in der Wallfahrtskirche in Klausen versammelten sich Angehörige sämtlicher Hilfsorganisationen mit ihren Fahrzeugen und schalteten für mehrere Minuten das Blaulicht an. Im Anschluss segnete Pater Albert Seul OP die Einsatzfahrzeuge.