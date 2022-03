Ehrenamt : Helfer treffen sich in Klausen

Friedensandacht und Blaulichtmahnwache in Klausen Foto: Agentur Siko

Klausen (siko) Zu einer Friedensandacht mit anschließender Blaulichtmahnwache, für Frieden in der Ukraine, haben sich am Samstag Angehöriger vieler Hillfsaktionen in Klausen getroffen. Nach einer Andacht in der Wallfahrtskirche versammelten sich die Helfer mit ihren Fahrzeugen und schalteten für mehrere Minuten das Blaulicht an.

